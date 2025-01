La gastronomía colombiana, al igual que la de muchos países latinoamericanos, se destaca por su variedad y combinación con varios de sus alimentos, lo que muchas veces la hace atractiva para la visita de turistas extranjeros.

Sobre esto habla la creadora de contenido y artista argelina Nadia Dessa, que en uno de sus más recientes videos publicados en TikTok contó cuáles fueron las cinco combinaciones que más le gustaron en Colombia, a pesar de considerarlos como platillos fuera de lo común.

El primero fue el queso derretido con chocolate caliente, una receta sencilla y muy común que también recibe el nombre de Chocolate Santafereño.

“Es una locura, es superbueno. Me encanta, me gusta. […] Estamos de acuerdo en que no hay sentido en chocolate con queso pero es una cosa que cuando vuelva a Argelia les enseñaré a mi familia y amigos”, comentó la ‘influenciadora’.