A través de TikTok, José Ramírez, creador de contenido, mostró imágenes de una casa abandonada que hay en la ‘nariz del diablo’ y de la cual se tienen pocos registros.

El ‘influencer’ llegó hasta la popular roca para hablar sobre algunos mitos que hay sobre el lugar, pero, en el recorrido, se encontró con una reja que desemboca en una vivienda vieja y destruida.

En la grabación, Ramírez mostró que le tocó subirse por un costado de la gigantesca piedra para superar una reja y un alambrado que custodia la propiedad.

“Me parece bastante raro que la entrada tenga un timbre. Hay una construcción, dice que peligro, no debería estar acá, es como una zona privada”, dijo.

Y añadió: “Encontré una casa destruida, pero tengo miedo, no sé en qué lugar me estoy metiendo, no sé quién está acá”.

El joven indicó que empezó a sentir temor cuando entró al lugar al ver los escombros y los restos de objetos que indican que en la propiedad habitaba una familia.

“Una casa destruida, nada fuera de lo normal. Está sobre la ‘nariz del diablo’. Se nota que era una casa muy antigua con habitaciones, cables de electricidad”, precisó.

Y agregó: “Sentí una energía muy pesada, me quería ir, no me sentía nada cómodo en el lugar. Es una casa abandonada. No sabía que aquí habitaban personas. El ambiente se puso pesado. Baño destruido, más habitaciones, cocina, bastante curioso, hasta un colchón. Es momento de irme, siento que no conviene estar acá y más solo”.

