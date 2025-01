En redes sociales es común encontrar videos en los que creadores de contenido se acercan a personas en la calle para hacerles encuestas, bien sean acerca de temas de cultura general, música u opiniones personales.

Uno de los que se ha hecho virales en los últimos días en Colombia es el de dos jóvenes a las que les preguntan cuál es la marca de ropa que nunca usarían y por qué, a lo que una de ellas respondió: “Yo creó que Tommy Hi my friend [Tommy Hilfiger] porque tiene prendas muy básicas y no van mucho con mi estilo. Puedo combinar prendas básicas pero no me gustan mucho las que venden ellos”.

El entrevistador le preguntó cuál era su estilo y dijo: “Creo que Zara y Gucci, venden ropa bonita”.

Luego le preguntó a otra joven qué marca no usaría y respondió: “Creo que Gucci porque siento que ya está muy quemada, por así decirlo. Muchos la utilizan y no es algo de mi estilo”.

Ambas mujeres fueron criticadas fuertemente en los comentarios del video, que ya cuenta con más de 800.000 vistas en la red social, en los que son cuestionadas acerca de la pronunciación de una de las marcas de ropa y la justificación que dieron para no usarlas. Los comentarios de la publicación fueron desactivados.

¿Qué hay detrás del video ‘Tommy hi my friend’?

Luego de viralizarse el video, las jóvenes que fueron protagonistas de él, contaron en TikTok cómo se grabó el contenido por el cual varias personas se burlaban de ellas.

“Estábamos caminando en el centro por la Plaza de Bolívar, ya nos íbamos a ir cuando dos manes se nos acercaron a decirnos que sí podían hacernos una encuesta, algo rápido. Al principio dijimos que no, pero nos insistieron tanto que cometimos el error de decir que si”, comentó una de las afectadas.

Su compañera agregó que aquellas personas que se les acercaron les dijeron que por cada pregunta tenían que escoger entre varias opciones de respuesta: “Nosotras no podíamos responder libremente”.

De acuerdo con el testimonio, estos hombres les hacían una pregunta y luego les mostraban cuáles eran las opciones que podían responder, entre ellas, destacan una acerca de sus gustos en parejas y que terminó siendo otro video en el que, aseguran, se sacó de contexto lo que respondieron.

“Somos menores de edad, tenemos 16 años, ¿creen de verdad que unas niñas tienen como requisito que alguien tenga millonadas para salir con nosotras, cuando no podemos ofrecer lo mismo?”, comentó una de ellas.

Sobre el video de las marcas de ropa, la joven que respondió que no usaría ‘Tommy hi my friend’, refiriéndose a la firma Tommy Hilfiger, dijo: “La verdad no tenía ni idea de que Tommy tuviera un nombre más largo y cuando él me dijo las opciones de respuesta estaba esa, y le pregunté cómo se pronuncia, a lo que me dijo ‘Tommy hi my friend'”.

Ambas aseguraron que conocían el tipo de contenido que hacían los hombres que las grabaron y contaron que el fin del video publicado era aclarar qué había detrás de esas publicaciones que se viralizó.

