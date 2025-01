En redes sociales se ha hecho viral la historia de Andrés Eloy, quien en días pasados compartió a sus seguidores de TikTok que próximamente se regresaría a su natal Venezuela.

El joven, que se gana la vida vendiendo tintos y amasijos sobre la carretera, hizo el anuncio en su cuenta y agradeció a los colombianos por el apoyo que recibió desde el primer momento en el que llegó al país, pero aseguró que “ya es momento de regresar”.

El video que compartió cuenta con más de un millón de vistas y cientos de comentarios de personas que le aconsejan no volver a Venezuela por la situación política que se está viviendo en este momento.

“¿Por qué me voy a ir de Colombia sí aquí me está yendo bien? Porque siento que mi tiempo aquí ya ha terminado. Ya di lo que tenía que dar aquí en Colombia y en este puesto de trabajo”, comentó el joven.

Reconoció que le ha ido muy bien en su puesto, pero dijo que siente que es momento de tomar otro camino: “Toda la vida no me puedo quedar aquí, imagínate que pasen 20 años y yo aquí vendiendo café”.

“En Venezuela tengo más oportunidad de emprender con un negocio porque a la hora del papeleo, eso no es tan complicado, y ojo, yo estoy súper agradecido por todo el apoyo que me ha brindado a mí todo el gremio transportador, que me ha brindado Colombia y los mismos policías que me han dejado trabajar aquí”, dijo el joven con convicción.