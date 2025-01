Finalizando lo que parecía ser un día normal, la ‘influencer’ bogotana Ana María Cortes, reconocida en redes como @anitalatablita, comentó la dura experiencia que tuvo al visitar las rocas de Suesca esta semana.

De acuerdo con el testimonio de la joven, estuvo visitando este sitio turístico junto a su pareja y cuando estaban de salida, hombres armados los amenazaron y los retuvieron en una zona alejada de los demás turistas.

“Nos hicieron bajar al monte, aproximadamente 15 minutos y me separaron de mi pareja, pensé que ahí me iban a abusar”, comentó la ‘influenciadora’.

Dijo que a su novio lo hicieron arrodillarse y pensó que en cualquier momento los iban a asesinar con un “tiro en la cabeza”. Recordó que los sujetos les solicitaron acostarse boca abajo en el suelo para después atarlos con los cordones de los zapatos que llevaban.

De acuerdo con su testimonio, los amenazaron constantemente y les quitaron todas sus pertenencias, y en varios momentos, recordó, “encañonaron” a su pareja.

Después de unos minutos aparecieron dos hermanos, un hombre y una mujer, esta última menor de edad, siendo amenazados también por los hombres armados. Al igual que a la ‘influenciadora’ y su pareja, ellos también fueron amarrados por los sujetos.

“No paraban de amenazarnos, nos decían que nos iban a quitar un dedo, que en cualquier momento nos querían pegar un tiro en la cabeza, que tenía ganas de matar. Todo el tiempo recargaban las armas, a mi novio también lo golpearon varias veces”, continúo con su relato.

Del miedo que sintieron en ese momento, dijo, no pudieron reaccionar para tratar de escapar de los agresores, ya que cada vez que miraban hacia algún punto de la zona en la que estaban, los amenazaban nuevamente.

“Tuve que romper un espejo, cortar los cordones y ayudar a los demás. Me da mucha rabia porque esos tipos van a seguir como si nada, precisamente porque no se tiene como un conducto regular bien hecho. Me da rabia porque es plata que realmente uno se la ha luchado esforzándose, trabajando, me demoré mucho en tratar de reunirla”, concluyó agregando que no es una situación aislada y que muchas personas también estarían pasando por lo mismo.