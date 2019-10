View this post on Instagram

Друзья, вчера, во время ночной репетиции нового номера, сильно повредил руку, порвал мягкие ткани и сухожилие на правой руке. Вероятнее всего, шоу 3 октября придётся перенести на другой день. Сейчас делаю все, что бы скорей привести руку в порядок и вернуться на сцену с новым шоу. Всех люблю и обнимаю.