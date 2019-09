“Estaba convencida de que era un chiste… hasta que hallé al leopardo”, manifestó la tuitera, y luego les preguntó a sus seguidores si ellos podían ubicarlo.

La foto fue compartida este 27 de septiembre y ya tiene casi 3.000 retuits, así como más de 8.400 ‘me gusta’. Para la mayoría de los usuarios ha sido complicado encontrar al animal.

A continuación puede intentar hallar el leopardo por usted mismo. Si después de varios minutos no puede hacerlo, en seguida encontrará la foto con el animal señalado en rojo:

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo

— Bella Lack 🌱 (@BellaLack) 27 de septiembre de 2019