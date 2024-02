Por: Q'HUBO MEDELLÍN

No cabe duda que Diomedes Díaz fue uno de los máximos exponentes del vallenato a nivel mundial. A pesar de que está ausente desde hace ya una década, su música no deja de sonar y su nombre en muchas ocasiones es noticia. En esta oportunidad, ‘El Cacique’ de la Junta resonó pero particularmente por a un video apareció un hombre que internautas creyeron que era reconocido futbolista alemán Toni Kroos, que juega en el Real Madrid.

En los últimos días, se hizo viral en las redes sociales un video en el que se observa al supuesto jugador del club ‘merengue’, reunido con un grupo de amigos, cantando una canción del cantante colombiano. En la grabación se ve al hombre, muy parecido a Kroos, interpretando con mucho sentimiento uno de los éxitos del fallecido artista.

Pese a que no cuadra pensar que Toni estuviera cantando realmente un tema de Diomedes, el video se viralizó inmediatamente. Los seguidores del guajiro replicaron la publicación, manifestando su orgullo pues creían que la música de su ídolo había llegado a oídos del alemán. No obstante, las cosas no son como parecen.

Ante el ruido que causó el video en las redes, varios internautas se tomaron el tiempo de verificar si realmente se trataba de Toni Kroos. Los usuarios empezaron a dudar debido a la perfecta pronunciación que tenía el joven protagonista del clip a la hora de interpretar el diomedazo, pues cuesta pensar que el jugador tenga un español tan fluido, al ser alemán.

Cabe mencionar que en la grabación se observa al que sería Kroos cantando la canción ‘Tira la primera piedra’, uno de los himnos de Díaz. Sin embargo, para mala fortuna de los fanáticos del Cacique, este no es la estrella del Real Madrid.

Es de resaltar que pese a que el protagonista del video viral tenía un gran parecido con Toni Kroos, quien canta en la que parece ser una fiesta entre amigos es Sebastián Lopera, un creador de contenido que resultó ser fanático de la música de Diomedes Díaz.

