Diomedes Díaz era cobarde, según dijo el exmánager ‘Joaco’ Guillén en Pulzo, ya que le encargaba a él obtener los números de teléfono de las mujeres.

Historia detrás de ‘Brindo con el alma’ de Diomedes Díaz

Guillén relató: “Nos encontrábamos en un evento cuando él comenzó a fijarse en una chica. Ella le correspondía con la mirada, y yo me interponía en esa situación”

“En aquel entonces, no existían ni celulares ni redes sociales, así que el ‘Cacique’ le indicó: ‘Compadre, estate pendiente de la joven de blusa verde. Ve y pídele el teléfono’. Esa tarea recaía frecuentemente en mí, ya que siempre llevaba mi pequeña libreta y un bolígrafo para solicitar los números de teléfono de las mujeres, sin importar si tenían pareja o esposo, asumiendo riesgos de llevarme algún golpe por parte de ellos”.

“Fui y le pedí el número a la muchacha, pero Dios mío, cuando Diomedes se enamoraba, definitivamente era una persona muy intensa. Llamaba, le cantaba canciones, le dedicaba versos hasta la madrugada”, rememoró el exmánager.

Para Guillén Diomedes era un hombre cobarde, porque siempre le tocaba a él llamar a las mujeres que le gustaban, a cualquier hora del día.

“La llamé a las 3:00 a. m. y me contestó la mamá de la muchacha, y me dijo: ‘¿Has perdido la noción del tiempo? ¿A quién necesitas?’. Y yo le dije a su hija'”.

Ante la imprudencia de llamarla a esa hora, la señora le respondió a Guillén: “A mi hija no la llames más, ella está estudiando, tiene novio y se va a casar, y me colgó”.

Le relaté a Diomedes lo que me expresó la mamá, y sin vacilar él me respondió en verso: ‘No la llames más, no la molestes más, mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar, así nació ‘Brindo con el alma”.

Después del éxito de esa canción, Diomedes logró conquistar a la muchacha.

Letra de ‘Brindo con el alma’ de Diomedes Díaz

