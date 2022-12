En el estado de Missouri, una mujer fue estafada por un hombre que la conquistó por Internet y con el que llegó a sostener una relación por varios meses.

(Vea también: A Juliette Pardau le vaciaron la cuenta: estafadores se hicieron pasar por Davivienda)

La justicia estadounidense encontró culpable del robo de 1.2 millones de dólares, es decir, más de 4.000 millones de pesos colombianos, a Rotimi Oladimeji, quien aceptó su responsabilidad y deberá enfrentar cargos por fraude postal, electrónico y conspiración.

Estafa por Internet: hombre contó cómo enamoró y robó a novia virtual

Según el medio ‘5 on your side’, Oladimeji le hizo creer a la mujer que el hombre con el que estaba hablando era un veterinario nacido en Bélgica y que estaba atrapado en Emiratos árabes Unidos por un negocio que no le salió.

El victimario, en complicidad con otros dos sujetos, le empezó a pedir dinero a su ‘novia virtual’, convenciéndola de que estaba ayudando a su pareja a salir del problema en tierras árabes.

El portal mencionado reseñó que la estafa ocurrió durante octubre de 2019 y marzo de 2020, y que todo el entramado se descubrió en 2021 cuando Oladimeji regresó a Estados Unidos desde Nigeria; país a donde fue a parar gran parte de dinero recaudado por los estafadores.

Lee También

Así las cosas, se tiene previsto que el juicio contra Oladimeji se lleve a cabo en marzo de 2023, en el que se espera una sentencia de hasta 20 años de prisión, con una multa cercan a los 250.ooo dólares.

En el caso de los cómplices, uno de ellos ya fue sentenciado a cuatro años de cárcel, mientras que el otro sujeto no aceptó los cargos y se declaró inocente.