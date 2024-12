La curiosa historia se conoció a través de X (antes Twitter), donde una joven argentina contó la insólita situación por la que pasó una amiga suya, luego de tener una cita con un hombre.

Según lo dado a entender por la joven, su amiga salió a comer a un restaurante con un joven llamado Matías, quien fue el que pagó la cuenta al terminar, pese a que ella se ofreció a colaborarle. Sin embargo, horas después la joven se vio sorprendida por un mensaje que le llegó a su WhatsApp.

“Qué noche rara terminó siendo jaja. ¿Te jode si dividimos lo de anoche?”, le dijo inicialmente.

Acá, el mensaje que mostró la mujer:

Hoy en Citas by Nerea: un flaco invitó a salir a una amiga. Hoy ella se levantó con este mensaje. Qué se responde? pic.twitter.com/vwtTcRyLR4 — Romina (@aeranimor) December 15, 2024

Pero cuando el descaro parecía quedar ahí, el joven le mandó una captura de pantalla de la cuenta que hizo en una calculadora para mostrarle cuánto debía mandarle (54.375 pesos argentinos, que equivalen a 232.800 pesos colombianos al cambio de hoy).

Acto seguido, le compartió el número de su cuenta para que le hiciera la transferencia. “Fue lindo conocerte igual”, le aclaró.

Cuando pensaba que el flaco no la podía empeorar más, me sorprendió: https://t.co/5K0T4j9iyk pic.twitter.com/uZcjRaProC — Romina (@aeranimor) December 17, 2024

La amiga de la usuaria no tuvo problema y efectivamente le transfirió el dinero que le pidió. No obstante, le dejó un mensaje en el que le dejó saber su opinión sobre lo ocurrido.

“Si salís con alguien, no finjas ser caballero solo para quedar bien con el mozo cuando te traen la cuenta. Te ofrecí pagar, te ofrecí poner mi tarjeta. Te ofrecí el efectivo que tenía en ese momento y me dijiste que no […]. Fue incómodo y más teniendo en cuenta que la anterior salida pagué yo y en ningún momento atinaste a pagar y ofrecer enviarme la mitad”, le respondió.

Miles de usuarios comentaron sobre la situación y muchos expresando su incredulidad. Los comentarios no se hicieron esperar y, aunque las opiniones estuvieron divididas, muchos apoyaron a la mujer.

