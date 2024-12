Yess Rivera, una creadora de contenido mexicana en TikTok y quien se encuentra viviendo en Colombia, se convirtió en tendencia luego de probar el tradicional dulce colombiano (gelatina de pata) y enterarse cómo es el proceso de elaboración de este alimento.

(Lea también: Por jugar, ‘influencer’ se partió hueso en 3 partes y perdería la movilidad del brazo)

Mexicana probó gelatina de pata y quedó sorprendida

La mujer aseguró que este ducle se convirtió en uno de sus favoritos y confesó que “en la mañana mi viejo me compró cuatro bolsas de este dulce y me comí tres de una sentada. La verdad está muy buena, pero dije: ‘no, hombre, ya es mucha gula, voy a llevarle una bolsita a mi equipo de trabajo'”.

Una vez Rivera llegó a su lugar de trabajo mostró la bolsa que contenía la gelatina y una de sus compañeras, al verla, le gritó: “patas”. La joven extranjera quedó intrigada por este nombre y allí fue donde descubrió que este producto se hacia con pata de res.

(Vea también: [Video] A famosa ‘influencer’ le robaron celular en pleno directo y su susto quedó grabado)

“No lo creía por su textura, es más como un bombón o malvavisco”, indicó la creadora de contenido, quien después de enterarse cómo se prepara este dulce tradicional en Colombia confesó que “se me quitaron las ganas de comerlo”.

Sin embargo, inmediatamente admitió que era “mentira. La verdad es que me encanta. Ahora que ya sé cómo se hace, entiendo que tiene un ligero sabor como mantecoso a res. Me explicaron que tiene propiedades curativas para la gastritis. Este tipo de dulce no lo tenemos en México“, finalizó en el clip que se volvió viral.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.