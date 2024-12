Muchas veces, principalmente los jóvenes hacen muchas acciones y no miden las consecuencias que eso puede traer, pues parece completamente inofensivo, pero después ocurre cualquier situación que puede incluso poner en riesgo su vida.

(Ver también: Famosa ‘tiktoker’, en problemas por presuntamente maltratar a sus hijos; video la expuso)

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió al creador de contenido mexicano Sonrixs, quien hace unos días publicó un video desde el hospital afirmando que estaba hospitalizado, pero bien, sin dar mayor explicación de qué le había pasado.

Ahora, un tiempo después, este ‘influencer’, que es reconocido por videos chistosos y ‘vlogs’ de sus viajes, compartió la dura experiencia que vivió y que lo va a afectar por el resto de su vida solo por estar jugando algo que muchos suelen hacer en su día a día: las conocidas dominadas.

Lee También

En otro video compartido en sus redes sociales, el creador de contenido compartió que estaba jugando con un compañero, cuando se le fue el brazo para atrás y su hueso se partió en tres partes.

“Todo esto por un juego que yo creía que era inofensivo, las vencidas o las fuercitas; los doctores me dijeron que los accidentes así son comunes. Me gustaría que tú supieras los riesgos porque yo no lo sabía”, dijo.