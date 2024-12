Uno de los destinos soñados por muchas personas en el mundo son las Islas Maldivas, ubicadas en el Océano Índico, al suroeste de la India y Sri Lanka. Allí, la creadora de contenido brasileña Lilian Tagliari vivió un momento inesperado que dejó a más de uno con los pelos de punta.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 125.000 seguidores, la creadora de contenido mostró el instante en el que un tiburón nodriza la mordió mientras practicaba actividades de buceo.

En las imágenes se aprecia cuando Tagliari, rodeada de varios tiburones nodriza, se vio sorprendida por uno de ellos que se abalanzó directamente hacia su pierna derecha.

Acá, el video de lo sucedido:

A pesar del susto, y aunque parecía ser grave, la ‘influencer’ mantuvo la calma y mostró instantes después la marca que le quedó en su pierna después de lo ocurrido.

Allí se aprecian algunos de los dientes del tiburón marcados en una herida que mostró que la joven alcanzó a sangrar.

“Sé que probablemente recibiré mucho odio en este video porque: sí, voy a nadar en medio de tiburones. Sí, me gusta tomarme fotos con tiburones. Sí, sé que estoy en su casa, así que no me quejo”, escribió la mujer en su publicación.