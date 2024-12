Muchos turistas extranjeros que llegan por primera vez a Colombia quedan encantados con la cultura y las tradiciones del país. No obstante, hay situaciones que no les agradan mucho, tal y como le ocurrió a una creadora de contenido polaca llamada Kinga Zahradnik, quien probó sudado de cola y no se guardó nada para dar una opinión sobre su sabor.

Así lo expresó en un video que compartió con sus seguidores sobre lo que fue su llegada a Bogotá, capital del país. Aunque inicio diciendo que le gustaba la cantidad de grafitis que había podido apreciar en las diferentes calles, hubo algo que no le llamó para nada la atención: la contaminación del aire.

“Pienso que la contaminación del aire en Bogotá es muy alta porque el olor del tráfico es horrible. Además, mucha gente anda aquí con las mascarillas en la cara”, explicó sobre lo que estaba viendo por la carrera Séptima.

Acá, el momento en el que lo mencionó:

Al ingresar a una cuadra del centro de Bogotá, la joven polaca se sorprendió por la cantidad de colores que pudo apreciar en las paredes de las diferentes viviendas.

“Tenemos la verdadera Colombia y la verdadera Bogotá. Allá podemos ver el cerro de Monserrate… Hay muchos grafitis y dibujos en las paredes. Todo es muy colorido. Es tan bello que tengo que hacer una foto”, señaló mientras caminaba.

Pero allí no quedó todo, pues otro detalle que le pareció llamativo fue lo que encontró a las afueras de algunos restaurantes: los tableros con los platos y los precios escritos con marcador.

“Un dato muy curioso es que hay letras cerca de los restaurantes con el menú y los precios. Está escrito solo 30, 20, 15 por el plato. Pienso que no quieren escribir todos los ceros que tiene el precio”, comentó, haciendo referencia a la diferencia del peso colombiano a la moneda a la que está acostumbrada.

¿Qué causa la contaminación del aire en Bogotá?

La contaminación del aire en la capital es un problema complejo que requiere de acciones coordinadas por parte del gobierno, las empresas y los ciudadanos. Al tomar medidas individuales y colectivas se puede contribuir a combatir ese fenómeno.

Principales causas de la contaminación:

Emisiones vehiculares: el parque automotor cada vez más grande y la congestión vehicular son las principales fuentes de contaminación por partículas y gases tóxicos como monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

Actividad industrial: las industrias, especialmente las ubicadas en zonas urbanas, contribuyen a la emisión de contaminantes al aire.

Quema de residuos: la quema de basuras a cielo abierto y en algunos hogares agrava la situación, especialmente en zonas periféricas.

Condiciones geográficas: la ubicación geográfica de Bogotá, rodeada de montañas, dificulta la dispersión de los contaminantes, concentrándolos en la ciudad.

