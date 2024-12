Por: El Colombiano

El australiano Milan Zorman, de 42 años, falleció este fin de semana en el municipio de Bello, donde había alquilado un apartamento para pasar la Navidad. De acuerdo con los reportes judiciales, todo ocurrió después de que mezclara unos medicamentos con bebidas embriagantes. Esta muerte es la 50 de un extranjero no migrante en el Valle de Aburrá.

La muerte de este extranjero ocurrió en la calle 58 con la carrera 54, en el barrio Mesa, de este municipio del norte del Valle de Aburrá, luego de que fuera a una droguería en un centro comercial y después de gastarse 500.000 pesos en un medicamento puntual, se fuera a su casa con un amigo y se tomara tres cervezas para luego acostarse a dormir.

Al día siguiente, el amigo con el que estaba en la habitación no lo escuchaba roncar, por lo que se comenzó a preocupar. Cuando se acercó a su cuerpo, vio que no respiraba y estaba completamente frío. Llamó a la línea de emergencias y los médicos acudieron al sitio, encontrándose con que ya no tenía signos vitales.

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo de este extranjero y vieron que no presentaba signos de violencia. Sin embargo, al conocer el tema de los medicamentos y el licor, dejaron la muerte por establecer, a la espera que Medicina Legal realice las labores forenses correspondientes para determinar plenamente las causas del fallecimiento.

Milan se desempeñaba como fotógrafo profesional y había llegado desde el pasado miércoles a Medellín y alquilaron el apartamento en Bello para hospedarse mientras pasaba sus vacaciones en la ciudad, bajo el acompañamiento de un amigo, que lo había llevado a varios recorridos por algunos atractivos de la ciudad.

Con este australiano se han registrado 50 fallecimientos por diversas circunstancias, pero de estas solo cuatro se han debido a homicidios y otros 10 se han confirmado como suicidios. Las restantes se han debido a complicaciones con temas de salud o a hechos por establecer, tal como ocurrió con este oceánico.

De las muertes, 46 se han registrado en Medellín, dos en Bello, una en Sabaneta y una en Barbosa. Según la nacionalidad, 23 eran provenientes de Estados Unidos, cuatro de Canadá, de a tres de México y Alemania, de a dos de Chile y Perú y de a uno de Portugal, El Salvador, Ecuador, Irlanda, Inglaterra, Lituania, Liechtenstein, Hungría, Suiza, Países Bajos, Israel, España, Sudáfrica y Australia.

