Lo que parecía ser una situación para aligerar el ambiente laboral resultó en una historia viral que resultó en un despido por una falta considerada grave. Todo ocurrió en un call center de la empresa Concentrix en Oise, Francia, por un empleado que envió un meme para hacer un chiste sobre una situación laboral.

El joven de 23 años, identificado como Loan Léton, mandó al chat corporativo el GIF de Homero Simpson escondiéndose detrás de unos arbustos, un meme usado para hacerse el de la vista ciega en alguna situación, como se dice coloquialmente.

30 years ago this week, the “Homer Simpson backs into bushes” scene aired on The Simpsons.

Homer Loves Flanders is the sixteenth episode of the fifth season of the series.

It has since become one of the most popular internet meme.pic.twitter.com/40NTha1fZq

— Massimo (@Rainmaker1973) March 19, 2024