De acuerdo con el portal Newsflare, a Regacho no le preocupaban muchos los problemas de acné, sobre todo porque creía que era por problemas hormonales causados luego de dar a luz días atrás.

Un día, la joven filipina se espichó uno de los granos sin pensar que iba a tener graves problemas en su rostro. Ya lleva casi un año con dolores y con la cara extendida como si fuera un “globo inflable”.

Desde entonces, el acné ocupa gran parte de su nariz, las mejillas y la frente, generando una molestia que no le permite dormir por las noches, explica el mismo medio.

Infortunadamente, Regacho ni su familia tienen el dinero suficiente para costear el tratamiento que le “devuelva su linda cara”, pues solo tienen apenas para alimentarse.

La joven durante más de un año ha tratado de curar su cara con hierbas medicinales, pero hasta el momento nada le ha funcionado y sigue desfigurada y con mucho dolor, detalla ese portal.

Albert, el esposo de la joven y quien trabaja a medio tiempo en una granja, grabó un video pidiendo a “las personas bondadosas” que hagan donaciones para llevar a su mujer a un hospital especializado, donde puedan diagnosticar qué es lo que está detrás del acné y la inflamación en la cara, agrega Newsflare.

Por ahora, Mary Ann Regacho pierde la esperanza y cree que su cara se mantendrá desfigurada, sin embargo, un correcto tratamiento podría devolverle la sonrisa, finaliza el portal.

A continuación, fotos de cómo le quedó la cara a la joven filipina luego de que se estripó un barro de acné:

Mary Ann Regacho, from the Philippines, suffered severe facial swelling after squeezing the spot last yearhttps://t.co/I8REXNKQAa

— Sian Elf-in 🧝‍♀️ (@SianElvin) December 9, 2020