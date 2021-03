McKenzie, de 41 años, publicó la imagen en un grupo de Facebook para pedir ayuda a expertos paranormales sobre este “demonio” que molesta a sus nietos.

Según relató la joven abuela en dicha red social, instaló una cámara en el cuarto de los pequeños que se activa con el movimiento después de que su nieta Amber, de 2 años, comenzara a hablar con una entidad “invisible” en la noche.

Unos días después, Tory McKenzie revisó las fotos que había en la cámara y quedó horrorizada al ver una figura de demonio a unos centímetros de su nieta Amber y su nieto Michael, de 7 meses.

“Lo primero que vi fueron cuernos en su cabeza, así que inmediatamente piensas que es el diablo o un demonio. Cuando grabamos los videos de los orbes pensamos que era un miembro de la familia cuidando a los niños, pero esa foto, no tengo idea. Es aterradora”, indicó la abuela en la página de Facebook The Paranormal Society of Northeast GA, que cuenta con 43.000 seguidores.