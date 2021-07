Usuarios reportaron a Pulzo que la fila para entrar a la feria se extiende por varios metros. A los asistentes no les importó esperar durante varios minutos con tal de entrar a disfrutar de diferentes emprendimientos en distintas áreas como el arte, el diseño, la gastronomía y la fotografía.

Un video tomado la noche de este jueves muestra que la cola no se movía durante algunos momentos, pero la gente seguía esperando pacientemente cerca a las instalaciones del Gimnasio Moderno, lugar donde tiene lugar la feria.

No hubo escándalo que mermara asistencia a la feria Buró

Poco afectó a la feria de emprendedores colombianos la polémica que se desató por las declaraciones de un joven identificado como Pablo Matiz, que denunció que en ese espacio la organización no quiso darle un pedazo de pizza a un guarda de seguridad.

El joven expuso en su Instagram que cuando él quiso darle un trozo de la pizza al vigilante, le negaron esa posibilidad. Señaló que después de eso renunció a su trabajo en Buró, pues “un plato de comida no se le niega a nadie”.

(Lea también: Actriz confiesa haber sido testigo de “sucesos lamentables” cuando participó en Buró)

Después de la denuncia, María Alejandra Silva, gerente general del evento bogotano, dijo que no podía darles comida a trabajadores externos. “La persona que estaba con Pablo Matiz no trabaja directamente para mí. Trabaja para un proveedor, pero no está a mi cargo”, aseguró en W Radio.

Pero el tema no quedó ahí. Posteriormente, Matiz fue sacado a la fuerza de la feria. Él quiso regresar al lugar como asistente, pero grabó un video denunciando que lo expulsaron a empujones, sin razón aparente.

Después de ese incidente, Buró sacó un comunicado en el que se disculpó por lo que llamó un “malentendido”. Dicho incidente pareció no afectarles, pues siguen con la feria a reventar.