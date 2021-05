El increíble suceso ocurrió la semana pasada en en la localidad de Holiday, en el estado de Florida, y afortunadamente tanto el valiente hombre como el cachorro, un labrador chocolate, pudieron salir con vida de ese aterrador encuentro, publica la cadena ABC.

De acuerdo con el relato de Mike McCoy, su perro, llamado Jake, se alejó unos metros hacia unos arbustos cercanos a un lago, mientras daban un paseo por el parque, cuando de forma sorpresiva un cocodrilo atacó al can y la arrastró hacia el agua.

El hombre no dudó en saltar al agua para enfrentar al cocodrilo y salvarle la vida a su perro. Tomó valor, según dijo, porque en algún momento leyó consejos sobre ataques de caimanes y supo qué debía hacer.

A man and his dog are both recovering after an alligator grabbed his beloved pet during a walk this week in Holiday, Florida, and he jumped into action to fight the creature off.https://t.co/ms41kiHsVN

— NewsNation Now (@NewsNationNow) May 14, 2021