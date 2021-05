green

En un video que título “Sí, estoy loca”, la alemana detalló que organizó, junto con sus amigas, una espectacular boda en un salón de lujo en la ciudad de Frankfurt en el año 2019, días después de que terminó con su novio.

Con la canción de fondo ‘Crazy’ de Gnarls Barkley, que dice “I remember, I remember when (Recuerdo, yo recuerdo cuándo)”, Sarah Vilard contó la tóxica historia mientras mostraba fotos de su supuesto matrimonio, en el que usó un largo vestido blanco.

El video viral publicado en TikTok el 12 de mayo tiene en la actualidad 531.000 ‘me gusta’, más de 4.500 comentarios y 2,4 millones de reproducciones.

Por la viralización del video, la agencia Jam Press contactó a la joven alemana para que diera más detalles de ese recuerdo. Según contó, quería hacer explotar de celos a su ex y con ayuda de sus amigas organizó la boda de sus sueños, que se llevó a a cabo en la Villa Kennedy de Frankfurt junto con un modelo que fingió ser su nuevo novio, cita The New York Post.

“Me divertí planeando este pequeño proyecto con mis amigas”, expresó Vilard y detalló que todos los “invitados” alquilaron vestidos para la ocasión, como se puede ver en una de las fotos que compartió en TikTok.

Una vez tomadas las fotos de la supuesta boda, Sarah Vilard siguió con el plan y publicó las más románticas en su cuenta de Instagram para que su ex picara el anzuelo.

“Se enteró y me envió un mensaje de texto al día siguiente y se asustó porque pensó que lo estaba engañando mientras estábamos juntos”, agregó la alemana, citada por el diario estadounidense.

“Vino a mi casa y quiso hablar conmigo después, pero no estaba interesada”, aseguró sin dar detalles de la ruptura y contó lo eliminó de todas sus redes sociales y no lo volvió a contactar por ningún otro medio.

Por último y para no quedar tan mal, Sarah Vilard dijo a Jam Press que es una mujer muy tranquila y que a pesar de esta loca historia, sus otras relaciones han sido normales.