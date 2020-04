green

Zimmerman relató en el portal Mighty Littles que a pesar de que en Denver (EE. UU.) no habían decretado la cuarentena, ella ya había sacado del colegio a sus hijos, además de sus clases de natación y jiu-jitsu.

Sin embargo, Lincoln se empezó a enfermar el pasado 21 de marzo. En los siguientes días su temperatura era cada vez más alta y la tos más fuerte, por lo que decidió grabar a su hijo desde el 2 de abril, cuando ya estaba hospitalizado y diagnosticado con COVID-19.

“Estaba trabajando muy duro para respirar, utilizando todos los músculos de su pecho, abdomen y cuello para poder respirar. Los términos médicos utilizados para describir la dificultad respiratoria: respiración oscilante, aleteo nasal, gruñidos, retracción, taquipnea, los tenía todos”, explicó la doctora en su blog.

En uno de esos días en el hospital, cuenta la madre, su hijo le dijo muy angustiado: “Mamá, esto no vale la pena; Mamá, ¿cuándo va a parar esto? No me siento tan bien, no sirve de nada; Mamá, no voy a ir a casa”.

Afortudamente, Lincoln evolucionó bien a los tratamientos médicos que le practicaron y superó el coronavirus. “Ya se empieza a ver como él mismo otra vez”, contó feliz su mamá en Mighty Littles.

A continuación, varios videos que muestran al niño de 4 años tosiendo sin parar, mientras su madre trata de calmarlo y ayudarlo: