Mientras daba su opinión, una mujer semidesnuda caminó por la sala de su casa; ella no se dio cuenta de que Alfonso estaba haciendo una transmisión en vivo por YouTube, y él tampoco se percató de lo ocurrido en ese momento.

Gracias a ese video, todo el mundo se enteró de que el periodista le estaba siendo infiel a Marta López, con quien mantenía una relación sentimental dede noviembre del año pasado, indicó el diario AS.

“Es una situación muy desagradable”, manifestó Marta en una breve entrevista con la revista Semana de España, y en seguida agregó :”Sé quién es perfectamente”, refiriéndose a la mujer que apareció en cámara.

En diálogo con Look, Alfonso señaló que no quería hacer ninguna declaración con respecto a lo sucedido. “Voy a guardar silencio”, dijo el periodista en ese medio y luego aseguró que se estaban “contando bastantes cosas que no se corresponden con la realidad”.

El comunicador también declaró que se estaban “haciendo interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces”; sin embargo, no aclaró nada.

