Desde la semana pasada se viralizó en redes sociales un asqueroso e irresponsable reto viral donde las personas se exponían al lamer inodoros o otras superficies sucias.

Ahora, se conoció que hay una primera víctima por hacerse el gracioso y grabarse poniendo su lengua sobre una taza, lo que terminó mandándolo al hospital, según informa The Mirror.

La información fue revelada por el periodista del programa televisivo Good Morning Britain (GMB), Piers Morgan, indica el mismo medio.

“Quizás recuerden también al otro idiota, esto también en Estados Unidos, como parte del desafío del coronavirus que algunos imbéciles están haciendo, entró en su cubículo del baño local y lamió la taza. Creo que esto se llama karma: tiene coronavirus”, dijo Morgan, citado por el rotativo inglés.

Why is this moron getting treated? He should be in jail, not taking up a vital hospital bed. https://t.co/QEphhypDjD

“Debería estar en la cárcel, no ocupar una cama de hospital vital. Estas personas necesitan ser arrestadas y acusadas de intento de asesinato. Lo digo en serio”, escribió Morgan sobre este suceso en Twitter.

Aunque muchas personas han repudiado el #coronaviruschallenge, muchas otras, por querer sumarse a una tendencia viral siguen exponiéndose no solo al coronavirus, sino a muchas otras enfermedades más, al poner su lengua en lugares sucios y posiblemente contaminados.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he's now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs

— Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020