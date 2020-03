Una de las primeras en unirse a este terrible reto viral fue la ‘influenciadora’ Ava Louise, quien publicó un video en su cuenta de TikTok lamiendo un sanitario de un avión y se mostró muy feliz y contenta al hacerlo.

La intención del #coronaviruschallenge es desafiar al COVID-19, brote que ya acabó con la vida de más de 7.000 personas alrededor del mundo y casi 190.000 contagiados.

Aunque muchas personas han repudiado este hecho, muchas otras, por querer sumarse a una tendencia viral terminaron exponiéndose no solo al coronavirus, sino a muchas otras enfermedades más, al poner su lengua en lugares sucios y posiblemente contaminados.

Y’all participating in the new Corona Challenge? This is on a plane btw… pic.twitter.com/w1XwVRZd87

— Cash ✌🏾HYPE (@CashNastyGaming) March 15, 2020