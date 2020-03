Un video divulgado en redes muestra que justo cuando el periodista le estaba dando la palabra, Díaz Ayuso tosió 2 veces, por lo que no pudo hablar durante unos segundos.

“Tengo alergia, ¿eh?”, dijo ella en ese momento, descartando que tuviera COVID-19. Luego, cuando se recuperó de la tos, respondió la pregunta que le hicieron.

Un día después de ese episodio, la política contó a través de Twitter que, después de todo, sí tenía coronavirus:

“Esta semana me hice las pruebas del COVID-19, dieron negativas, y he estado trabajando con total normalidad durante estos días, pero ya he empezado con los síntomas de siempre de la alergia. Ayer durante la entrevista acabé tosiendo y por eso repetí las pruebas para cuidar mi entorno laboral. En este caso, di positivo”.