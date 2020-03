Un breve video que circula en redes muestra que el sacerdote —de quien se desconoce la identidad— apareció con una especie de casco espacial, luego con pesas de gimnasio y, al final, con un sombrero y unas gafas oscuras.

La escena se registró en Italia, donde el coronavirus se expandió de manera descontrolada: al momento de publicar este nota, se conocían casi 7.000 muertos por COVID-19.

A continuación puede ver el video del sacerdote, que desató carcajadas entre miles de internautas:

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020