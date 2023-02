Julia Wandelt es la joven que sorprendió al mundo al declarar que podría ser la niña que desapareció en 2007, cuando estaba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, Portugal. Con imágenes y videos que ha compartido en redes sociales, la polaca indicó que sería la hija de Kate y Gerry McCann.

Madeleine, procedente del Reino Unido, fue dejada dormida junto a sus hermanos mellizos en la villa que sus padres eligieron para vacacionar. Misteriosamente, la niña de tres años desapareció de su cama. Desde entonces han surgido diversas teorías sobre su paradero. De hecho, no se sabe si murió.

El caso volvió a la opinión pública luego de que Wandelt, que actualmente tiene 21 años, creara una cuenta de Instagram para compartir las supuestas similitudes que tiene con Madeleine y pidiera una prueba de ADN a Kate y Gerry McCann

A propósito, una predicción sobre la extraña desaparición recobró vigencia y tiene intrigadas a miles de personas que siguen el minuto a minuto de la historia.

Predicción sobre caso de Madeleine McCann

Fia Johansson, una psíquica estadounidense que ha trabajado por más de 20 años con agencias y equipos de investigación privados, aseguró en 2019 que Madeleine “está viva y bien”. Su adivinación recobró vigencia en los últimos días, luego de que se viralizara el caso en redes sociales.

En una entrevista con MEA World Wide, Johansson expresó que Madeleine no murió y detalló que está segura de ella porque no pudo contactarla. “Sé que no está muerta porque cuando las personas están muertas se comunican conmigo, pero no lo hizo”, comentó en esa ocasión.

La psíquica también señaló que entre este año y el próximo, Madeleine podría encontrarse con su familia, lo cual ha sido interpretado por los internautas como el desenlace del mediático caso.

“Entre 2023-2024, va a encontrar accidentalmente a su familia, pero no sabrá que son ellos”, apuntó en la mencionada entrevista.