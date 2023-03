Una de las industrias que más empleos mueve en muchos lugares del mundo es la de los call centers. Algunos jóvenes que no tienen experiencia laboral o hablan algún idioma diferente a su lengua natal, ingresan a los equipos de trabajo de esas compañías para aportar su talento.

Sin embargo, no siempre las experiencias para esos trabajadores son las mejores. Ese fue el caso que, aparentemente, habría expuesto una joven en redes sobre una compañía mexicana llamada NEXO IT, que estaría castigando a sus trabajadores cuando no obtienen los resultados esperados.

Cómo estaría castigando NEXO IT a sus trabajadores en México

El reconocido call center se hizo viral, luego de que una joven identificada como Alejandra Evans publicara en Facebook las imágenes de un par jóvenes sentados en el suelo.

Esa acción sería adoptada como un castigo por parte de la empresa hacia los vendedores que no alcanzan las metas de ventas fijadas por la compañía.

En la fotografía se ve a dos empleados sentados en el piso, mientras revisan su computador y trabajan de manera incómoda. Para documentar lo que se ve allí, la mujer explicó que eso sucedía cuando las personas no lograban vender lo que sus jefes querían.

A partir de esa publicación, jóvenes que afirman haber trabado en esa misma compañía empezaron a dejar comentarios en los que ratificaban lo expresado por Evans:

“Qué recuerdos”, “yo tengo fotos de unos compañeros con peluca y un letrero que decía llevo 0 ventas”.

Pulzo se comunicó con la usuaria que publicó la foto para confirmar su veracidad, pero no obtuvo respuesta de su parte.