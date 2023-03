Usuarios de las redes sociales y el Servicio Sismológico Nacional reportaron un nuevo temblor en la mañana de este miércoles 29 de marzo sobre las 7:34 de la mañana.

El epicentro fue en Ciudad de México con una magnitud de 1.9 en la escala de Richter y se sintió, principalmente, en las colonias de Micoac y San José Insurgentes.

SSN calcula magnitud en 1.9 con foco a solo 1.5 km de profundidad y epicentro al poniente de CDMX.

SSN calcula magnitud en 1.9 con foco a solo 1.5 km de profundidad y epicentro al poniente de CDMX.

Percibido en colonias aledañas como una fuerte y rápida sacudida.

Pese a ser suave, fue apenas a kilómetro y medio de profundidad, por lo que se sintió bastante fuerte, según reportaron los usuarios de Twitter.

¿Por qué ocurren los microsismos?

Los microsismos en la Ciudad de México o la sismicidad local propiamente dicha tiene tres posibles causas:

Fallas geológicas locales

Hundimiento diferencial

Réplicas tras sismos muy fuertes

Ciudad de México tiene tres regiones geológicas distintas y gran parte del hundimiento se debe a que una zona de la ciudad era antes un lago. Además, la constante sustracción de agua de la capital mexicana provoca un hundimiento que no es uniforme, sino que ocurre con mayor intensidad en unos lugares que en otros.

Tan solo el siglo pasado, en 100 años, la Ciudad de México se hundió un promedio de 10 metros, según la página Conecta.

¿Hay que preocuparse con los microsismos?

Según Enrique Cruz, experto en sismos de la Escuela en Ciencias e Ingeniería del TEC, no hay que preocuparse en este tipo de sismos ya que pese a que se sienten fuertes por ser tan cerca a la ciudad, no tienen gran magnitud así que no van a causar daños importantes.

“Una cosa que debemos tener muy clara es que el tamaño de los sismos está gobernado en general por el tamaño de las fallas, ese es un elemento, como las fallas son pequeñas el problema va a ser relativamente pequeño”, explicó.

Por su parte, los que vienen de la costa a más de 300 kilómetros pero con magnitudes mucho mayores, son más peligrosos.