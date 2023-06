Burlas y críticas. Eso ha desatado el video de un hombre que se quitó la ropa en plena sucursal de telefonía en Cali, aparentemente motivado por el enojo y la indignación por un supuesto mal servicio que le brindó la empresa.

Según medios locales, el sujeto se encontraba como cualquier otro cliente esperando ser atendido por alguno de los asesores de Movistar, que hace poco recibió una dura multa, cuando de un momento a otro empezó a cruzar palabra con uno de los funcionarios. En cuestión de segundos, la situación se acaloró y terminaron discutiendo, gritando y armando un ‘show’.

Aunque en el clip se percibe que algunas personas intentaban darle manejo a la situación, nada funcionó. Al parecer, las exigencias del usuario no fueron escuchadas y este explotó de la ira. Sin mediar palabra y sin avisar, se bajó los pantalones de un solo tirón y se abrió la camisa.

Los asistentes quedaron sorprendidos al ver el acto osado del hombre. A los gritos, se identificó como un supuesto “teniente coronel” de la Policía Nacional.

Como era de esperarse, no faltó quién captara el momento en video. A la vez el testigo manifestaba que, “esto es lo que pasa en Movistar, muy a las A.M , un teniente coronel en bola. La que no le haya cogido sabor a la carnita, ahí la tiene, mera colita de ratón”, exclamó en tono burlesco.