Los desordenes viales en Santiago de Cali además de realizarse en diversos lugares de la ciudad, cada vez son más variados e incontrolables para las autoridades.

En esta oportunidad, en un sector privilegiado del sur de la ciudad, en unos videos que circulan en las redes sociales se evidenció el retorno de los piques ilegales.

En la avenida Cañasgordas, importante vía del sur de la capital vallecaucana, según dieron a conocer los habitantes de esa zona de la comuna 22 de la ciudad, retornó esta actividad automovilística.

suarios de la vía denuncian que en las noches hay peligrosas carreras de vehículos entre Cali y Jamundí. Ante el elevado riesgo de peligro y accidentes, exigen operativos inmediatos por parte de las autoridades.

En ocasiones anteriores, según denuncian habitantes de este lugar, estos sujetos realizando esta ilícita actividad han dañado postes y señales de tránsito con estas acrobacias.

La Administración Municipal hace un par de meses aseguró que se tomarán medidas drásticas para quienes insistan en su práctica.

Estas modalidades de competencia, según la Secretaría de Seguridad y Justicia están prohibidas, entre otras cosas, por no contar con las más mínimas normas de seguridad para la vida y la integridad de quienes las realizan.

Jimmy Dranguet Rodríguez, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, manifestó que la situación ya se ha abordado desde el diálogo con los practicantes y que se seguirán interviniendo estas competencias clandestinas, pero ahora se impondrán sanciones ejemplarizantes para sus realizadores, competidores y espectadores.

“Cuando identificamos actividades por fuera de la norma y comportamientos contrarios a la convivencia, los atendemos con toda la capacidad. Hemos llegado a esos lugares, lo hicimos en la circunvalar, en el kilómetro18 y lo vamos a hacer en todos los lugares donde identifiquemos los comportamientos contrarios a la convivencia. No vamos a permitir que se siga poniendo en riesgo la vida de quienes ejercen piques ilegales y stunt, al igual que la integridad de los espectadores, quienes no están exentos de una fatalidad. Por eso vamos a ser severos con las sanciones no solo para quienes compiten, sino también para quienes promueven y asisten a estas actividades ilícitas”, sostuvo el secretario.