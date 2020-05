Pues no había ningún hombre en la playa pescando, era un muñeco o espantapájaros que habían colocado meticulosamente para engañar a las autoridades y hacerles creer que alguien estaba rompiendo las reglas de distanciamiento social en medio de la pandemia por el COVID-19.

Este suceso se viralizó en redes sociales debido a que los policías cayeron en la broma, cómo se puede ver en varias fotos del momento en que abordan al ‘pescador’.

La escena era tan convincente porque el bromista se esmeró en hacerla muy real. Además del muñeco y la caña de pescar, puso un silla y hasta latas de cerveza vacías.

“TROLLEANDO a los policías con un espantapájaros en una playa cerrada … ¡Allá van a ponerle una gran multa!”, se burló un tuitero.

Pour TROLLER les flics … un type met un épouvantail sur une plage fermée … Ils s'amènent pour donner une grosse contravention ! // TROLLING cops with a scarecrow on a closed beach … Here they come to give him a huge ticket ! 🙂 pic.twitter.com/RLbmjvuQDg

— Marc Hogue (@Boss_Hogue) May 10, 2020