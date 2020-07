“Antes de la valla eléctrica, la gente no respetaba el distanciamiento social y hacía lo que quería, pero ahora las personas prestan atención a la directriz del distanciamiento social”, aseguró McFadden a Cornwall Live.

El hombre agregó al medio que si bien la cerca está apagada la mayor parte del tiempo, esta asusta a las personas y las mantiene a raya. Aún así, advirtió que la valla “se puede encender”.

En entrevista con BBC, el dueño del bar afirmó que las personas “son como las ovejas” y por eso puso la valla:

De acuerdo con Cornwall Live, algunos clientes afirmaron haber sido electrocutados por la valla, después de tomar varias cervezas.

A continuación puede ver fotos y un video de este lugar:

A pub landlord, who got fed up with his punters not social distancing, has installed an electric fence at the bar. Johnny McFadden who runs The Star Inn in St Just and is also a local farmer said: "It keeps the sheep away, and it keeps the people away.” https://t.co/lU8vuBsy9t pic.twitter.com/BUlRWn6Kz1

