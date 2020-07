De cuando en cuando, los usuarios de redes sociales publican fotografías que esconden algo no evidente a simple vista, como el caso de encontrar una serpiente en un bosque, un búho en un tronco o un perrito detrás de una silla de parque.

En este caso, el turno es para un gato que decidió mimetizarse en un paisaje compuesto por troncos de madera cortados y apilados, y un bosque detrás.

El usuario de redes sociales reporta que con solo haber publicado la foto con el reto, el número de visitantes subió de unos cuantos miles a más de 100.000 en unas horas:

Bored? Let’s play a game!

Retweet once you see the cat.

I swear this is not a trick. It’s there in full plain sight. pic.twitter.com/kE6NwKgNwt

— Michael Clarke (@Mr_Mike_Clarke) August 4, 2018