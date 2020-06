El hombre aseguró que el búho se camufló tan bien en el árbol que incluso a él y unos amigos que lo acompañaban les tomó “casi 10 minutos” en darse cuenta de que el animal estaba allí, informó The Sun.

El hombre añadió que no habrían visto al búho si no hubiera sido por un movimiento “muy pequeño” del ave. Asimismo, según el rotativo, Varun señaló que si fue “muy difícil” distinguir al animal, fue “aún más difícil” mostrárselo a los demás.

A continuación puede ver la foto del búho camuflado. En caso de que se rinda tratando de encontrarlo, en seguida encontrará una imagen con la respuesta:

Try and spot the #owl (it's a real hoot!): #Bird is perfectly camouflaged against its woodland background

At first glance, it looks as though the photographer may have missed its subject

But on closer inspection an owl can be seen perfectly camouflaged in woodland pic.twitter.com/VA0SE1fpLk

— Hans Solo (@thandojo) June 12, 2020