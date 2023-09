Muchas personas intentan migrar a Australia para buscar mejores oportunidades de vida, en lo laboral y educativo. Varias son las posibilidades que se pueden encontrar en dicho país, pero también hay curiosidades en cuanto a lo cotidiano, teniendo en cuenta que las culturas son muy diferentes.

Precisamente, una ‘influencer’ compartió en su cuenta de TikTok unos datos curiosos de su experiencia viviendo allá. Ella, de origen chileno, tiene muy arraigadas las costumbres latinas.

Lo más curioso de lo que pudo contar la joven fue que en Australia existen costumbres ‘cool’, que no son muy bien vistas en Latinoamérica, pero allá se destacan por su sensación.

Cómo es vivir en Australia para un latinoamericano

La ‘influenciadora’, identificada en TikTok como ‘Sofiwebb’, contó que es muy común que la gente camine sin zapatos en las calles australianas, pues así se anda más cómodo sin estresarse.

“Yo estoy acá sin zapatos y les voy a mostrar a toda la gente que encuentro sin zapatos mientras voy a la casa de una amiga. Siento que entre más empeloto estés, mejor. En verdad podría seguir todo el día, pero me encuentro a personas sin zapatos en todas partes”, dijo la joven.

Respecto a la posibilidad de traer enfermedades o infecciones en los pies, la mujer chilena dijo que esto no se daba porque las calles de Australia son muy limpias; además, no hay perros callejeros, no se encuentran vidrios rotos en el piso, entre otras cosas que sí se pueden ver en Latinoamérica.