En tiempos en los que el bolsillo de los colombianos parece estar más flaco, muchas personas buscan precios cómodos a la hora de comer bueno, bonito y barato en las principales ciudades del país.

Si bien hay sitios en Bogotá como la plaza de San Victorino, en la que se pueden conseguir platillos económicos, ninguno resulta tan famoso y visitado como el restaurante de ‘La churris’ en Itagüi, ubicado en la Central Mayorista y en el sector de San Pío.

En esos espacios, su propietaria brinda comidas desde los $ 5.000 con unas porciones que nada tienen que ver con su precio, pues resultan bastante grandes y variadas,

Ese punto de encuentro para los glotones abre después de las 3:00 p. m., entre martes y domingo, aunque hay que hacerle la ‘cacería’ en ocasiones, pues puede que se abra más tarde o la comida en su restaurante termine agotándose rápidamente.

En las ollas con las que cocina a diario, se encuentran al menos 14 manjares de la gastronomía colombiana como los frijoles, chicharrón, lengua en salsa, guiso de oreja, sopas y albóndigas con arroz, entre otras opciones para complacer el gusto y el bolsillo de todos.

Su fama ha trascendido los límites del área metropolitana de Medellín, ya que ‘foodies’ de gran reconocimiento nacional como ‘Tulio Recomienda’ han llegado hasta allí para documentar la fiebre por probar las delicias de ‘La churris’, quien es sin dudas una de las cocineras más importantes de la ciudad.

“Toda la noche trabajo, ¿para qué? Llego a la noche a mi casa, empiezo a picar hasta las 3 de la mañana y me levanto a las 6 y media. El hecho de que yo venda barato a $ 3.000, a $ 4.000, a $ 5.000, no es porque le vaya a dar cualquier cosa, la carne que se están comiendo es carne buena. Hoy mi Dios me da a mí, mañana le da a usted”, señala ‘La churris’ en sus redes sociales.