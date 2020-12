green

Con la llegada de los estados al servicio de mensajería instantánea hace más de tres años, las personas tienen la opción de subir una foto o video con fecha de caducidad, tal como ocurre con las historias de Instagram (donde mucha gente publica su ‘Top Nine’).

Trucos para los estados de WhatsApp

Aunque muchos usuarios hacen uso de los estados de la aplicación (que no dará soporte a ciertos celulares en 2021) a diario, no todos conocen los trucos que se pueden poner en práctica para mejorar la experiencia de uso. A continuación se encuentran algunos de los mejores secretos que esconde la herramientas de WhatsApp.

Silenciar los estados de determinados contactos

En caso de que haya algunas personas en particular sobre las cuales no quiera saber o prefiera no ver lo que publican diariamente, puede silenciar sus estados para que no le aparezcan en el apartado de la plataforma. Para ello, basta con realizar los siguientes pasos, explicados por Andro4all:

Ingresar a la pestaña de los estados de WhatsApp Presionar prolongadamente en el nombre del usuario que desea silenciar. Hacer clic en ‘Silenciar’ en la ventana emergente.

Saber quiénes ven sus estados

De acuerdo con el medio mencionado, al igual que pasa con las historias de Facebook o Instagram, el usuario solo tiene que ir a la sección ‘Mi estado’ y deslizar hacia arriba para tener acceso a la lista de personas que han visto su publicación.

Bloquear usuarios para que no vean sus estados

Si la persona quiere subir un estado a WhatsApp, pero prefiere que algunos contactos en específico no puedan verlo, tiene la opción de prohibirles el acceso a los contenidos que expiran en 24 horas, sin necesidad de bloquearlos de la aplicación completamente.

Para esconder el estado a ciertos usuarios solo hay que hacer clic en ‘Privacidad’, en la pestaña de estados, pulsar en la opción ‘Mis contactos, excepto…’ y seleccionar las personas que no podrán ver los estados. Eso sí, esta acción hay que hacerla cada vez que se sube una foto o video en esta sección.

Subir contenido con filtros a los estados

A pesar de que WhatsApp no cuenta con la función de agregar filtros a las fotos o videos, como sí ocurre en Instagram o Snapchat, los usuarios pueden usar las aplicaciones que sí cuentan con la herramienta, guardar el contenido y publicarlo en el servicio de mensajería. También, es posible usar alguna ‘app’ de edición de fotos para personalizar una imagen, guardarla en la galería del celular y subirla como estado de WhatsApp.

Ver los estados de alguien más sin que se dé cuenta

Es posible que el usuario desactive esta opción para ver los estados de sus contactos sin que estos sepan que los vio. Para hacer uso de la función basta con ir a los ajustes de WhatsApp, entrar al apartado de privacidad y desactivar la opción que dice ‘Confirmación de lectura’. Eso sí, el portal nombrado aseguró que al habilitar esta característica, el usuario tampoco sabrá quiénes ven sus estados.

Según Xataka Móvil, otra manera de ver los estados de los demás sin que se enteren es a través de una aplicación exploradora de archivos, que solo funcionan en Android y permiten ver estados de fotos y videos, mas no de texto.

Así las cosas, el portal mencionado recomienda seguir estos pasos:

Descargar la ‘app’ que se llama ES File Explorer y abrirla. Ir a la memoria interna del celular y dirigirse a la carpeta de WhatsApp. Deslizar desde la parte izquierda de la pantalla hacia la derecha para abrir un menú y hacer clic en ‘Mostrar archivos ocultos’. Aparecerá una carpeta llamada ‘.Statuses’; pulsar en cualquier imagen o video para ver el contenido compartido por los contactos de WhatsApp.

Compartir enlace de música o videos

En caso de que la persona quiera que sus contactos sepan que le gusta mucho una canción o un video de Youtube, puede copiar el enlace del contenido que desea compartir y pegarlo en la sección en la que se crea un nuevo estado de texto de WhatsApp.