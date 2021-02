Perseverance es la misión de la NASA en la que participó la colombiana Diana Trujillo, quien contó su historia de vida en la que mostró mucho esfuerzo y superación para hacer historia.

Aunque el mismo día que llegó el robot se conoció una foto de Marte, la institución reveló hasta este lunes el video de cómo fue el momento exacto en el que este pisó la superficie marciana.

Durante 3 minutos exactos, se ve a este artefacto cayendo en el cráter Jezero, una superficie roja en la que empezó investigaciones para saber si ahí hay agua o encontrar pistas para saber si hubo vida microbiana en algún momento.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.

Este robot, que fue construido con material reciclable, es uno de las creaciones más sofisticadas en los últimos años para poder recolectar información de otro planeta.

Posteriormente, la NASA mostró otro video de cómo es el desolado lugar en el que el amartizó Perseverance:

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.





— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021