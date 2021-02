Este jueves, la NASA emitió todo sobre el amartizaje del Perseverance que alegró a Diana Trujillo, la colombiana que participó en la construcción de este robot con el que buscan recolectar información de este planeta.

Luego de que se conoció la primera imagen de Marte tomada por este robot, los usuarios de la redes sociales aprovecharon para hacer algunos montajes en los que utilizaron personajes mundialmente conocidos.

Fútbol, actualidad, música, películas y otros temas de interés diario se juntaron con este hecho que se espera sea histórico para el avance en la búsqueda de vida en Marte.

Estos son algunos de los mejores memes que compartieron los usuarios en redes sociales sobre el amartizaje del Perseverance, que fue construido con material reciclable:

Me parece algo espectacular, no quiero que se malinterprete, pero, ¿no tenían una cámara mejor? 🤣, consiguen que un aparato aterrice en Marte pero no lo equipan con una cámara a color… #CountdownToMars pic.twitter.com/8iFMJharFb

— Kadaras | Mundo Motorsport (@Mundo_NFS) February 18, 2021