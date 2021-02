Luego de siete meses de viaje, el Perseverance llegó a su destino y el desahogo de la colombiana Diana Trujillo, pieza vital de su construcción y lanzamiento, fue un grito que emocionó a todos sus televidentes.

Durante casi 10 minutos, las personas encargadas en la NASA de esta misión no tuvieron visibilidad de este robot, pero la tecnología les permitió saber el momento exacto en el que amartizó.

(Le puede interesar: Paso a paso para construir el Perseverance que llega a Marte, con materiales reciclables)

Minutos después se conoció cuál fue la primera imagen que compartió para esta agencia internacional, que no dudó en compartir con el mundo cómo se ve esta fracción de Marte.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021