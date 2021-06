Telegram presentó a través de su blog oficial la actualización con la que al tocar el ícono de cámara para encender el video se pueden convertir los chats de voz de varias personas en videollamadas grupales.

La aplicación indicó que estas conversaciones tienen un límite de 30 participantes por ahora, pero que “aumentará pronto a medida que los chats de voz transmitan videojuegos, eventos en vivo y más”.

Las videollamadas grupales están disponibles para uso en dispositivos móviles, en tablets y computadoras. Cada una tiene posibilidades distintas para ajustar la visualización, al punto que en las PC se abren en una ventana aparte.

Esta era una de las funciones que WhatsApp tenía en comparación de Telegram, que ahora ya la tiene de manera oficial luego de varios meses en versión beta.

Otra función que mostró es la opción de compartir pantalla mientras se transmite desde la cámara, lo cual se puede seleccionar desde el menú de este servicio.

Telegram también anunció entre sus actualizaciones la presentación de fondos de pantalla animados, un nuevo menú para bots, animaciones para envío de mensajes y nuevas maneras para la importación de stickers.

(Lea también: Telegram lanza nuevas funciones y despierta (otra vez) envidia entre usuarios de WhatsApp)

Así compartió esta aplicación de mensajería instantánea desde su cuenta de Twitter la confirmación de sus nuevos servicios:

Group Video Calls are here. With screen sharing, crisp audio and smooth animations, all optimized for phones, tablets and computers. This is big – and will only get bigger. 😎 https://t.co/1S7ZkbRhJL

And more – for the first time in a messaging app, animated backgrounds that change colors as you chat. This motion-filled update also adds new messaging animations, security and bot features, plus a way to import stickers from other apps.https://t.co/rwAyKe65hN

— Telegram Messenger (@telegram) June 25, 2021