El pasado lunes el diario The New York Times publicó una extensa investigación en la que denuncia que Apple almacena los datos de sus usuarios en China y además comparte toda esa información a solicitud de las autoridades locales, lo que conlleva a un apoyo a la vigilancia y la censura a gran escala en el gigante asiático.

Esta noticia le dio la vuelta al mundo y Pavel Durov, el ruso fundador de Telegram, no desaprovechó la oportunidad para criticar a Apple mediante un mensaje que publicó en su canal de Telegram.

“Apple es muy eficiente en la consecución de su modelo de negocio, que se basa en vender hardware obsoleto y caro a los clientes atrapados en su ecosistema. Cada vez que tengo que usar un iPhone para probar nuestra aplicación de iOS, siento que estoy retrocediendo a la Edad Media”.

El emprendedor ruso dio el argumento que las pantallas de 60 Hz de los iPhone no pueden competir con las pantallas de 120 Hz de los nuevos Android, que admiten animaciones mucho más fluidas.

Por último, el creador de Telegram señaló que no le sorprende que el “enfoque totalitario” de la empresa de la manzana comparta ideas con el Partido Comunista de China, que desde hace un tiempo tiene el control total de los datos y aplicaciones de todos sus ciudadanos que tienen iPhone.

Why is Apple doing all this?

Apple built its company on top of China; nearly all of its products are made there. And the Chinese government spent billions to make that happen.

So, China made Apple very rich — and now it's making it undercut its values.https://t.co/O2di551tBW

— Jack Nicas (@jacknicas) May 17, 2021