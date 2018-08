El jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, anunció hoy en su cuenta personal que el 17 de agosto dejará su trabajo en la compañía para incorporarse como profesor adjunto en la Universidad de Stanford.

Durante los últimos tres años, me he sentido orgulloso de trabajar con algunos de los profesionales de seguridad más especializados y dedicados del mundo en uno de los entornos de amenazas más difíciles que enfrenta cualquier compañía de tecnología

El anuncio llega un día después de que Facebook identificó una presunta campaña de desinformación para influir en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

Aunque Stamos no ofreció otros motivos para su marcha, excepto el de su ida a la academia, The New York Times publicó hace meses que el jefe de seguridad de Facebook mantenía desacuerdos internos sobre cómo la red social debía manejar la difusión de desinformación.

Según el rotativo, Stamos ha sido un fuerte defensor de investigar y divulgar el presunto uso de Rusia de Facebook.

La red social fundada por Zuckerberg estuvo en el centro de la polémica en las pasadas elecciones presidenciales de noviembre de 2016, por el uso de su plataforma para difundir bulos y noticias falsas con el objetivo de influir en los resultados.

El artículo continúa abajo

A partir de septiembre, Stamos impartirá un curso en la nueva maestría sobre ciberseguridad en el Instituto Freeman-Spogli para Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford. Asimismo, trabajará como investigador en la Institución Hoover, un centro de pensamiento también de Stanford.