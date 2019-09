Varios usuarios de Google Maps se quejan de la plataforma porque recolecta sus ubicaciones sin ninguna aprobación. La empresa ha tenido que afrontar demandas, críticas y procesos penales que la han llevado a tomar un nuevo rumbo en cuestiones de privacidad, según Engadget.

Una vez los usuarios activen esta herramienta, la actividad que realicen dentro de la ‘app’, como los lugares que visiten o las direcciones que busquen no se guardarán en la cuenta de Google para otros propósitos, mencionó el mismo medio.

La función es fácil de encontrar en los móviles, simplemente deben oprimir la foto de perfil en Maps y seleccionar el modo incógnito. Una vez activen la función, Google no podrá acceder a sus datos privados, de acuerdo con Google.

Este paso a paso explica mejor el proceso de activación:

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn

— Google (@Google) May 7, 2019