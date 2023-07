La compañía Motorola ha decidido comenzar una ‘campaña de concientización’, informando que, a partir del 27 de julio del 2023, los teléfonos inteligentes conseguidos en el mercado gris serán deshabilitados de manera definitiva en México.

Esto quiere que decir que cualquier usuario que consiga un teléfono Motorola que no esté homologado y no cumpla con la Norma Oficial Mexicana 24, serán desactivados por el fabricante. Esta acción podría ser un impacto enorme ante cualquier usuario de smartphones.

Motorola bloqueará celulares en México

Todos los teléfonos conseguidos de manera no oficial en México serán bloqueados el 27 de julio de 2023. Esta actividad no será retroactiva, así que no será aplicable para smartphones activados antes de esa fecha. Los celulares activados el 27 de julio de 2023 o después recibirán una alerta.

Motorola enviará dos alertas: la primera el día de la activación y una segunda al día 10. El día 11 luego de la activación el smartphone será deshabilitado, lo que no permitirá usar apps, ni funciones, ni archivos; solo siendo útil para llamadas de emergencia.