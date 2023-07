Aunque los celulares más recientes cuentan con baterías muy grandes en donde cada carga dura aproximadamente un día entero sin problema, lo cierto es que hay apps que consumen más energía en el celular de la que deberían; es por esto que hay que tener especial cuidado con el tiempo que usamos estas aplicaciones, de otro modo, nuestra batería podría acabarse en un abrir y cerrar de ojos.

Entre las aplicaciones que más consumo de batería tienen tanto en Android como en iOS, están:

Amazon

TikTok

Snapchat

Twitter

Netflix

Uber

Facebook

Candy Crush

Spotify

Instagram

¿Qué hay que hacer con estas apps?

La recomendación es sencillamente utilizarlas el tiempo que es debido, como puedes apreciarlo, algunas de ellas son las principales redes sociales en el mundo y es normal que pasemos horas en nuestros perfiles, pero lo más sensato es disminuir este tiempo.

También hay que resaltar que si no sabemos mucho del tema es fácil pensar que si nos salimos rápidamente de una app, esta ya se cerró y ya no está consumiendo recursos, bueno, nada más alejado de la realidad, para que esto sea efectivo, tenemos que cerrar literalmente la app que ya no utilizaremos para que deje de consumir batería ¿Cómo hacemos esto?

Android

Abre la aplicación que deseas cerrar completamente. Mantén presionado el botón de ‘Aplicaciones recientes’ o ‘Multitarea’. Este botón generalmente se encuentra en el lado derecho o izquierdo de los botones de navegación, o puedes deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, dependiendo del modelo de tu dispositivo. Se mostrará una lista de aplicaciones recientes. Desliza horizontalmente para encontrar la aplicación que deseas cerrar. Una vez que encuentres la aplicación, desliza la vista previa de la aplicación hacia arriba o hacia un lado (dependiendo del modelo de tu dispositivo) para cerrarla por completo. La aplicación se cerrará completamente y no se ejecutará en segundo plano.

iOS

Abre la aplicación que deseas cerrar completamente. En modelos de iPhone con botón de inicio: Presiona dos veces el botón de inicio (el botón circular ubicado en la parte inferior del dispositivo). En modelos de iPhone y iPad sin botón de inicio (con Face ID): Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y detén el dedo en el centro de la pantalla para abrir la lista de aplicaciones recientes. Se mostrará una lista de aplicaciones recientes. Desliza horizontalmente para encontrar la aplicación que deseas cerrar.

