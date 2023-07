La inteligencia artificial es una herramienta que cada día coge más fuerza dentro de la sociedad, pues empresas, redes sociales, aplicaciones y demás ya la están utilizando para tener respuestas y soluciones de forma más rápida y eficiente ante problemas que se presentan todos los días.

Ahora, varias de las empresas tecnológicas más importantes del mundo están lanzando su propia tecnología para ayudar a los ciudadanos y a las empresas, tales como Bard de Google o Llamas 2 de Meta y Microsoft, que buscan, en un futuro no muy lejano, quitarle el reinado a ChatGPT de Open Ai.

Sin embargo, esta última sigue creciendo y por eso, en pro de tener más usuarios y contar con mejores respuestas por parte del robot, ahora sacaron la aplicación para los celulares Android, teniendo en cuenta que únicamente contaba con aplicación para dispositivos iOS.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI

— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023